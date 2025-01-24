الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

مقتل موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

أقدم 3 متهمين (زوجين ونجلهما) على قتل موظف ادعى قدرته على ما يسمى بـ العلاج الروحاني في محافظة الشرقية بعدما فشل في علاج نجلهم وقيامه بأعمال غير أخلاقية مع والدة المريض. 

تفاصيل مقتل مواطن على يد شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

 وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من أسرة شخص يدعى “ع.ح”موظف ويعمل (معالج روحاني) أيضا مقيم بنطاق مركز الحسينية بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام.

فيما تم العثور لاحقا على جثة المُتغيب على أطراف مصرف مياه بنطاق مركز الحسينية وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص، تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية والتحقيقات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من: "محمد. أ.ال"55 سنة وزوجته “ع”54 سنة ونجلهما “إبراهيم”25 سنة مقيمين بدائرة المركز، حيث تبين أن المتهمين وضعوا السم في وجبة غذائية وقدموها للمجني عليه وبعدما تأكدوا من مفارقته الحياة تخلصوا من جثته بدفنها في مكان العثور عليها بأطراف مصرف مائي بنطاق مركز الحسينية.

التحقيقات في جريمة مقتل موظف الشرقية

كما توصلت التحقيقات إلى أن الابن الثاني للأسرة كان يعاني من أعراض مرضية وأسرته استعانت بالضحية لتشخيص حالته المرضية وعلاجه والذي أخبرهم بأن نجلهم مصاب بالسحر الأسود، فضلا عن محاولة المجنى عليه ممارسة أعمال غير أخلاقية مع والدة الشاب، حتى يتمكن من علاجه، حسب مزاعمه، وبعدما فشل في علاجه أعدوا العدة للتخلص منه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت القوات من ضبط الجناة وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني.

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