الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

إصابة مسن وابنه في مشاجرة بسبب الميراث بالحوامدية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أصيب مسن وابنه بطلقات نارية على يد ابن أخت الأول بسبب خلافات على الميراث، في  منطقة الحوامدية بالجيزة. 

تلقت مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب 25 سنة، بإطلاق النار من سلاح ناري بندقية خرطوش على خاله وابنه بسبب خلافات على الميراث، مما تسبب في إصابتهما وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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منطقة الحوامدية قسم شرطة الحوامدية مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة

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