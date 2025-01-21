التحفظ على سائق سيارة تسبب في إصابة 6 أشخاص بالجيزة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على سائق سيارة ميكروباص، انقلبت بالطريق الصحراوي عند مدخل قرية أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، خضوعه لتحليل للمخدرات، وتم التحفظ أيضا على السيارة المتسببة في الحادث وسحبها عبر أوناش الخدمات المرورية ونتج عنها إصابة 6 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لعام.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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