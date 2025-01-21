القبض على موظف و3 آخرين بتهمة حبس فتاة بغرفة مظلمة منذ 6 سنوات في الجيزة

ألقت أجهزة البحث الجنائي القبض علي 3 أشخاص متهمين بحبس فتاة داخل غرفة بمنزل عمها بدائرة مركز البدرشين.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على سيدة محتجزة ومكبلة بسلاسل حديدية منذ 6 سنوات، داخل غرفة بمنزل عمها، بمنطقة البدرشين.

تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، المقدم أحمد يحيى، مفاده تقدم سيدة ربة منزل، ببلاغ باحتجاز ابنتها 25 سنة، داخل منزل عمها على مدار 6 سنوات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبدخول المنزل؛ تبين وجود غرفة صغيرة مخفية بالمنزل ومقفولة بقفل، وبدخول الغرفة عثر على سيدة مقيدة داخل الغرفة بسلسلة من الحديد مثبتة بلحام في حديد بالحائط بقدمها اليمنى.

وبعمل التحريات، تبين أن الفتاة تم تقييدها بسلاسل حديدة، منذ 6 سنوات داخل الغرفة، وألقى القبض على والدها وشقيقها وأخيها غير الشقيق 25 سنة، وعمها 61 سنة، موظف بالمعاش، وأخيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.