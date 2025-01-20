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حوادث

البحث الجنائي يكثف جهوده لضبط قائد تريلا متهم بدهس سائق في أكتوبر

البحث عن سائق تريلا
البحث عن سائق تريلا دهس شاب في اكتوبر،فيتو

تواصل اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع رجال إدارة المرور تكثيف جهودهم في تحديد هوية سائق سيارة تريلا منهم بدهس سائق آخر داخل مخزن  بالمنطقة الصناعية السادسة بـ300 فدان بدائرة قسم شرطة ثالث اكتوبر.

من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجود بمكان العثور علي المتوفي  وفحص كاميرات رادار المرور وغرفة عمليات إدارة مرور الجيزة ومناقشة شهود العيان لتحديد هوية السائق المتهم وضبطته 

 

وكانت قد عثرت  قوات الشرطة على جثة سائق داخل مخزن بجوار الشركة الشرقية للدخان بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين
وكان قد تلقي محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالمنطقة الصناعية السادسة بـ300 فدان

رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لسائق صدمته تريلا، وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي

المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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بمديرية امن الجيزة إدارة المرور بالمنطقة الصناعية ثالث اكتوبر

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