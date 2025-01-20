إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الإثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة أخرى على الطريق الصحراوى الشرقى، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالانتقال والفحص تبين، إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة نتيجة اختلال عجلة قيادة من قائد سيارة ربع نقل والاصطدام بأخرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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