شوه وجوهم بحتريض من والده، ضبط طالب بالإعدادية اعتدى على زملائه بـ"شفرة حلاقة" في أسيوط

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط بقيادة المقدم أحمد حسن رئيس مباحث القسم، القبض على الطالب بالشهادة الإعدادية بالتعدي على 3 من زملائه الطلاب بشفرة حلاقة، وأصابهم في وجوههم، وضبط والده المحرض.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط طالب بالشهادة الإعدادية

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بقيام طالب بالشهادة الإعدادية بالتعدي على 3 من زملائه الطلاب بشفرة حلاقة بعد انتهاء امتحان مادة الجبر والهندسة بمدرسة القناطر الخيرية بمنطقة الوليدية في حي شرق أسيوط، بتحريض من والده.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة وسؤال الشهود، أقروا بأن المتهم طالب بالشهادة الإعدادية يدعى "فارس"، وبعد انتهاء الامتحانات انتظر زملاءه خارج المدرسة، وقام بالتعدي بشفرة حلاقة على 3 من زملائه وهم “محمود”، “محمد. ك ”،" حازم" وأحدث إصابات مختلفة بهم في الوجه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.