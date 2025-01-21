الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

شوه وجوهم بحتريض من والده، ضبط طالب بالإعدادية اعتدى على زملائه بـ"شفرة حلاقة" في أسيوط

القبض على الطالب
القبض على الطالب المعتدي على زملائه في أسيوط، فيتو

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط بقيادة المقدم أحمد حسن رئيس مباحث القسم، القبض على الطالب بالشهادة الإعدادية بالتعدي على 3 من زملائه الطلاب بشفرة حلاقة، وأصابهم في وجوههم، وضبط والده المحرض.

  وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ضبط طالب بالشهادة الإعدادية 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بقيام طالب بالشهادة الإعدادية بالتعدي على 3 من زملائه الطلاب بشفرة حلاقة بعد انتهاء امتحان مادة الجبر والهندسة بمدرسة القناطر الخيرية بمنطقة الوليدية في حي شرق أسيوط، بتحريض من والده.


على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة وسؤال الشهود، أقروا بأن المتهم طالب بالشهادة الإعدادية يدعى "فارس"، وبعد انتهاء الامتحانات انتظر زملاءه خارج المدرسة، وقام بالتعدي بشفرة حلاقة على 3 من زملائه وهم “محمود”، “محمد. ك ”،" حازم" وأحدث إصابات مختلفة بهم في الوجه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


 

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قسم ثاني أسيوط بالشهادة الإعدادية محضر مدير أمن أسيوط

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