بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق كوبري عمار مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم توكتوك وتروسيكل.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من مركز شرطة بلقاس بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم.

تصادم توكتوك في تروسيكل بالدقهلية

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من: سهير حفني بدير،45 سنة بجرح قطعي بالجبهة وكدمة بالساق اليمني وجرح قطعي بالركبة اليمني، ووردة حفني بدير،47 سنة بجرح قطعي بالحاجب الأيمن،و نرمين محمد عبدالبديع،27 سنة كدمة بالأنف، ورحيم حسام السيد،3 سنوات بكدمات بالوجه،أحلام إبراهيم سليمان 70 سنة بجرح قطعي بالحاجب الأيمن، خالد شعبان أحمد، 45 سنة بكدمة متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى بلقاس العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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