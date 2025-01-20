أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى 8 ركاب على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا



تلّقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة 8 راكب بأخرى نقل، بطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتحديدا جنوب قرية زاوية الجدامي، التابعة إداريا لمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص مقيمين بمراكز مغاغة، وأبو قرقاص، وملوي بالمنيا، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم.

مستشفى مغاغة في المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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