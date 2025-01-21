تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات مصرع عامل بناء بحدائق أكتوبر

تكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات واقعة مصرع عامل بناء في مبنى تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الحادث للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأشارت التحريات الاولية لرجال المباحث العامة إلى وفاة العامل أثناء أداء عمله في مبنى تحت الإنشاء إثر سقوط إحدى قواعد الونش الحديدية أثناء عملية فكها، ما أدى إلى وفاته على الفور.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر، يفيد بوفاة “جمعة. ر” 27 عامًا، عامل بناء، خلال عمله أسفل المبنى قيد الإنشاء، حيث سقطت إحدى القواعد الحديدية على العامل أثناء فك الونش من الطابق الرابع، ما أدى إلى وفاته على الفور.

تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.



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