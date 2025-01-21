الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

حجز رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 24 ساعة على ذمة التحقيقات

حجز رجل أعمال نصب
حجز رجل أعمال نصب على أفشة، فيتو

قررت نيابة القاهرة الجديدة حجز رجل الأعمال الشهير “ر. ح” المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال اللاعب محمد مجدي أفشة، 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

 

كانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، استمعت لأقوال اللاعب محمد مجدي أفشة بواقعة رجل أعمال “ر. ح.ر” المتهم بالنصب عليه في 13 مليون جنيه. 

وغادر اللاعب محمد مجدي أفشة،سرايا النيابة العامة، بعد الاستماع لأقواله. 

وأكد أفشة في أقواله إنه قام بتحويل نص المبلغ وهو حوالي ٦ مليون جنيه لحساب رجل الأعمال نظير شرائه سيارة له وقدم ما يثبت ذلك، وبعد تأكيد من رجل الأعمال المتهم انه قام بشراء السيارة أرسل له باقي المبلغ حوالي ٧ مليون جنيه اخرين، وعند مطالبة بالسيارة ماطل وتجاهل اتصالاتي ورسائلي. 

النصب على اللاعب مجدي أفشة 

وكان محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقى بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

 

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وألقى القبض على المتهم، وهو طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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نيابة القاهرة الجديدة مجدي أفشة النيابة العامة

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