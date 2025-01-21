إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بأكتوبر

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص أصاب شخصين بالحي السادس في مشاجرة بدائرة قسم شرطة تاني أكتوبر، في مشاجرة بينهما.

تلقي محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار بالحي السادس بسبب مشاجرة بين 3 اشخاص.

وأشارت التحريات الأولبية نشوب مشاجرة أسفرت عن سقوط مصابين اثنين بالرصاص، ونقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم،وجاري الغرض علي النيابة..

ضبط 3 طلاب تورطوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بدار السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 طلاب وشخصين آخرين بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن سقوط مصابين داخل مدرسة بدار السلام.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالدخول لإحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أحد الطلاب والمدرسين، ولاذوا بالفرار.

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