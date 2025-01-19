مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق قرية الشيخ حسين، مركز نقادة، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين في قرية الشيخ حسين مركز نقادة ما أسفر عن مصرع وإصابة 3 شبان.

وبعد الفحص تبين مصرع" إسلام.س.م، يبلغ من العمر 27 عامًا، وعلي.ع.ع، يبلغ من العمر 24 عامًا، وإصابة هشام.ب.ي، يبلغ من العمر 40 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ وحالته الصحية خطيرة تم نقله إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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