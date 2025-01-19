الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق قرية الشيخ حسين، مركز نقادة، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين في قرية الشيخ حسين مركز نقادة  ما أسفر عن مصرع وإصابة 3 شبان.

وبعد الفحص تبين مصرع" إسلام.س.م،  يبلغ من العمر 27 عامًا، وعلي.ع.ع، يبلغ من العمر 24 عامًا، وإصابة هشام.ب.ي، يبلغ من العمر 40 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ وحالته الصحية خطيرة تم نقله إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حادث تصادم موتوسيكل أمن قنا قنا محافظة قنا مستشفي طوخ مستشفي اسيوط مديرية أمن قنا مركز نقادة

مواد متعلقة

إزالة فورية لبناء مخالف للقانون في قنا

إصابة طالب ثانوي بطلق ناري في قنا

وكيل تعليم قنا: 59657 طالبا بالشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة العربية في 292 لجنة

أول أيام الكسر.. انطلاق موسم عصير القصب 2025 في قنا (بث مباشر)
ads

الأكثر قراءة

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

خناقة مدرسة التجمع، التعليم تقرر فصل الطالبات وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة هذا العام

حرائق وارتفاع بدرجات الحرارة، كارثة جديدة قرب بحيرة سد النهضة وإثيوبيا تغلق المفيض

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

مستندات ومحادثات، محامي أفشة يقدم إثباتات نصب رجل أعمال على موكله في 13 مليون جنيه

منوعات

المزيد

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية