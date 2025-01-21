جرائم التلامذة، طالب إعدادي يؤدي الامتحان بدلا من صديقه المسافر بمدرسة في العجوزة

كثفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة تأدية طالب بالصف الأول الإعدادي امتحانات نصف العام بدلًا من زميله الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، بسبب سفره خارج البلاد، في إحدى المدارس الشهيرة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج المدرسة للتأكد من الواقعة وكشف جميع المتورطين وضبطهم.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على طالب في الصف الأول الإعدادي أثناء تأديته لامتحان نصف السنة بدلًا من زميله بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، يفيد فيه حضور مراقب في لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأورمان بمنطقة العجوزة، برفقة "مصطفى. ر" البالغ من العمر 12 عامًا.

وأفاد الإخطار بأن "مصطفى. ر" طالب في الصف الأول الإعدادي، وأدى امتحانات نصف العام بدلًا من “عبدالرحمن. س”، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، بسبب سفره خارج البلاد.

وتم التحفظ على الطالب، وعند مواجهته أمام رئيس مباحث العجوزة المقدم أحمد فاروق، اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الأمر.





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