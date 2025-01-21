حبس التيكتوكر ريفالدو 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس التيكتوكر محمد علام (ريفالدو) 15 يوًما على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وعلي جانب آخر كانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة حجز رجل الأعمال الشهير “ر. ح” المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال اللاعب محمد مجدي أفشة، 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

حجز رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 24 ساعة على ذمة التحقيقات

كانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، استمعت لأقوال اللاعب محمد مجدي أفشة بواقعة رجل أعمال “ر. ح. ر” المتهم بالنصب عليه في 13 مليون جنيه.

وغادر اللاعب محمد مجدي أفشة،سرايا النيابة العامة، بعد الاستماع لأقواله.

وأكد أفشة في أقواله إنه قام بتحويل نص المبلغ وهو حوالي ٦ ملايين جنيه لحساب رجل الأعمال نظير شرائه سيارة له وقدم ما يثبت ذلك، وبعد تأكيد من رجل الأعمال المتهم انه قام بشراء السيارة أرسل له باقي المبلغ حوالي ٧ ملايين جنيه آخرين، وعند مطالبة بالسيارة ماطل وتجاهل اتصالاتي ورسائلي.

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