السبت 18 يناير 2025
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حوادث

حبس المتهم بسرقة مسجد الباسط في بورسعيد

ضبط متهم سرق مسجد
ضبط متهم سرق مسجد ببورسعيد، فيتو

أمرت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بسرقة مسجد الباسط بمنطقة عثمان بن عفان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد  قد نجحت في ضبط المتهم واستعادة المسروقات بعد تلقي بلاغ بالواقعة، وكشفت التحريات أن المتهم قام بخلع أبواب المسجد والدخول إلى دورات المياه، حيث سرق 25 حنفية من البلاستيك والنحاس.

وتبين من التحقيقات أن المتهم لديه سجل جنائي في قضايا مشابهة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر الخاص بالواقعة، وقامت بعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، والتي باشرت التحقيق معه حول ملابسات القضية، وانتهت جهات التحقيق إلى إصدار قرار بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني المحدد، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن القضية.
 

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بمحافظة بورسعيد مسجد الباسط بمديرية أمن بورسعيد سجل جنائي

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