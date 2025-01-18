حبس المتهم بسرقة مسجد الباسط في بورسعيد

أمرت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بسرقة مسجد الباسط بمنطقة عثمان بن عفان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد قد نجحت في ضبط المتهم واستعادة المسروقات بعد تلقي بلاغ بالواقعة، وكشفت التحريات أن المتهم قام بخلع أبواب المسجد والدخول إلى دورات المياه، حيث سرق 25 حنفية من البلاستيك والنحاس.

وتبين من التحقيقات أن المتهم لديه سجل جنائي في قضايا مشابهة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر الخاص بالواقعة، وقامت بعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، والتي باشرت التحقيق معه حول ملابسات القضية، وانتهت جهات التحقيق إلى إصدار قرار بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني المحدد، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن القضية.



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