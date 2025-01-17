تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة نقل دهس مسنا بالوادي الجديد

يواصل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد جهودهم لضبط سائق سيارة نقل متهم بدهس مسن أثناء عبوره الطريق.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم على أحد الطرق في الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع مسن يدعى محمد.م، إثر حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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