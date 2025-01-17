القبض على المتهمين بسرقة متعلقات موظف بأحد البنوك في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء هانى شعراوى مدير المباحث بالجيزة، القبض على مهندس ونجارين بتهمة استدراج موظف فى أحد البنوك وسرقته تحت تهديد السلاح فى مدينة 6 أكتوبر.

سرقة متعلقات موظف بأحد البنوك فى أكتوبر

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان، بلاغا من “رامى ع”موظف بأحد البنوك، يفيد بتعرفة على شخص عبر موقع التوصال الإجتماعي فيس بوك، وأصبحت بينهم صداقة، وانه توجه إلي شقته بدائرة القسم، وعند وصوله تفاجأ بوجود صديقة وبرفقته شخصان آخران وقاموا بسرقة هاتفه و9 آلاف جنيه تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “أحمد خ”، 31 سنة، مهندس معماري، و"أحمد أ"، 19 سنة، نجار، و“فارس س”، 19 سنة، نجار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.