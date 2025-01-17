الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بسرقة متعلقات موظف بأحد البنوك في أكتوبر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء هانى شعراوى مدير المباحث بالجيزة،  القبض على مهندس ونجارين بتهمة استدراج موظف فى أحد البنوك وسرقته تحت تهديد السلاح فى مدينة 6 أكتوبر.

سرقة متعلقات موظف بأحد البنوك فى أكتوبر

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان، بلاغا من “رامى ع”موظف بأحد البنوك، يفيد بتعرفة على شخص عبر موقع التوصال الإجتماعي فيس بوك، وأصبحت بينهم صداقة، وانه توجه إلي شقته بدائرة القسم، وعند وصوله تفاجأ بوجود صديقة وبرفقته شخصان آخران وقاموا بسرقة هاتفه و9 آلاف جنيه تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.
 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “أحمد خ”، 31 سنة، مهندس معماري، و"أحمد أ"، 19 سنة، نجار، و“فارس س”، 19 سنة، نجار.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مدينة 6 أكتوبر موظف بأحد البنوك فى أكتوبر قسم شرطة أكتوبر أمن الجيزة اكتوبر

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