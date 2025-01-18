أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بزفة عرس بطريق أسيوط الزراعي

حصلت فيتو على أسماء 3 مصابين في حادث سيارة ملاكي وميكروباص بطريق أسيوط - أبوتيج الزراعي أثناء مشاركتهم في موكب زفة عرس.

وأسماء المصابين هم "عبد الحفيظ. م. ع"، 27 عامًا، "سمير. ع. ا"، 54 عامًا، “عبد السميع. ك. ع”، 23 عامًا، مقيمين بقرية باقور دائرة مركز أبوتيج.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق أسيوط - أبوتيج الزراعي، ووجود إصابات.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع تصادم خلال موكب زفاف عروسين بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص وأسفر التصادم عن إصابة 3 من المشاركين في موكب الزفاف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقامت إدارة مرور أسيوط برفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات على الطريق، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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