الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق عقار في القلج

المعمل الجنائي يفحص
المعمل الجنائي يفحص حريق عقار في القليوبية،فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق شب داخل عقار مكون من أربعة طوابق، بقرية القلج التابعة بمدينة الخانكة، للوقوف على أسباب الحريق، وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي نجحت في إخماده.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ببلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق في عقار مكون من أربعة طوابق بقرية القلج بمدينة الخانكة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المعمل الجنائي حريق بقرية القلج الحماية المدنية

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