جهود أمنية مكثفة لضبط قائد سيارة دهس شاب فلسطيني على الطريق الصحراوي

تواصل أجهزة البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة المرور بمديرية أمن الجيزة، جهودها في البحث عن سائق سيارة ملاكي متهم بدهس شاب فلسطيني، أمام مزارع دينا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول.

حيث تم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الحادث ومحيطه.

وكان مدير قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام مزارع دينا ووجود جثة.

انتقلتِ الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت شخصًا يحمل جنسية دولة عربية (فلسطيني) بالطريق سالف الذكر اتجاه الإسكندرية فتحول إلى أشلاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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