ضبط 3 تشكيلات عصابية وعامل لسرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة بالجيزة والدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الدقهلية – الجيزة) من ضبط 3 تشكيلات عصابية وعامل لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة.



سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة بالجيزة والدقهلية

وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين، وعميل سئ النية "لـ2 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم ( سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.



وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "من بينهم عميل سيئ النية "لـ3 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات وقيامهم بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميلهم سيء النية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع إطارات السيارات المستولى عليها كما تم ضبط السيارة "المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع".



كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (8 عناصر إجرامية"لـ 5 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين (بأسلوب الخطف) بإستخدام دراجة نارية "بون لوحات معدنية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط (جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها - الدراجة النارية "المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع).



كما ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامه بسرقة 3 حقائب بداخلها بعض المتعلقات الشخصية من داخل سيارة "ميكروباص".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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