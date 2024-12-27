الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية وعامل لسرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة بالجيزة والدقهلية

ضبط 3 تشكيلات عصابية
ضبط 3 تشكيلات عصابية وعامل لسرقة الدراجات النارية والهواتف

 تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الدقهلية – الجيزة) من ضبط 3 تشكيلات عصابية وعامل لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من  بينها سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة.
 

سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة بالجيزة والدقهلية 

 وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين، وعميل سئ النية "لـ2 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم ( سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة).

ضبط مسجل خطر لتقليده العملات الوطنية والأجنبية في أسيوط

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.
 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "من بينهم عميل سيئ النية "لـ3 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات وقيامهم بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميلهم سيء النية.

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع إطارات السيارات المستولى عليها كما تم ضبط السيارة "المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع".
 

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (8 عناصر إجرامية"لـ 5 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين (بأسلوب الخطف) بإستخدام دراجة نارية "بون لوحات معدنية".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط (جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها - الدراجة النارية "المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع).
 

كما ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامه بسرقة 3 حقائب بداخلها بعض المتعلقات الشخصية من داخل سيارة "ميكروباص".

 

 بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرائم سرقات متنوعة تشكيلات عصابية سرقة الدراجات النارية سرقات الدراجات النارية قطاع الأمن العام قطاع الأمن مديرية أمن الجيزة مديرية أمن الدقهلية

مواد متعلقة

ضبط مسجل خطر لتقليده العملات الوطنية والأجنبية في أسيوط

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

غلق كوبري تقاطع محور محمد علي فهمي مع محور عمر سليمان لمدة 30 يوما

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

خطط وزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 50%

مرور القاهرة ينفذ تحويلات مرورية لغلق محور أحمد الزمر بمدينة نصر

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة و20 رسالة للمصريين

الأهلي يبدأ أولى خطوات ضم زيزو

ماذا ينتظر أصحاب الشهادات الادخارية بالبنوك بعد تثبيت أسعار الفائدة؟

هل يقود كهربا هجوم الأهلى أمام إنبى الاثنين المقبل؟

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا

تحرك صادم من زيزو لجماهير الزمالك بعد تأخر تجديد عقده

1602 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

منوعات

المزيد

التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

أسعار الخضراوات بسوق الجملة في مصر القديمة، انخفاض الطماطم بموسم التخزين (فيديو وصور)

جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بتدهور الوضع المادي

ما حكم الحصول على جائزة مالية مكافأة على حفظ القرآن الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية