الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة الكباري في الجيزة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس تشكيل عصابي بالجيزة تخصص نشاطه في سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكباري والطرق، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تكوين مالك مخزن خردة، و3 عمال - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية، تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـي إرتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى بإستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن الخردة المشار إليه.

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت حوالى 2,500 طن) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تم ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

 

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