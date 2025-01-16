الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

القبض على سائق مقطورة انقلبت بمنطقة الصوامع في الصف والنيابة تأمر بالتحفظ على السيارة

انقلاب مقطورة بمنطقة
انقلاب مقطورة بمنطقة الصوامع في البدرشين،فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية على قائد سيارة مقطورة انقلبت على طريق الوادي الصحراوي  بمنطقة الصوامع بدائرة مركز شرطة الصف.

وبعرض السائق على النيابة قررت خضوعه لتحليل الكشف عن  المخدرات، والتاكد من تعاطيه لها من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على السيارة من قبل الإدارة العامة للمرور.

 

 

كانت الطريق الصحراوي الغربي بمدخل منطقة الصوامع بقرية الودى التابعة لدائرة مركز شرطة الصف جنوب الجيزة، شهد انقلاب سيارة نقل مقطورة، دون وقوع إصابات إصابات وانتقل رجال المرور لمكان الحادث لرفع آثاره.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل مقطورة بمدخل منطقة الصوامع من الطريق الصحراوي الشرقي بالصف، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات. 
 

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بطريق الوادي الصحراوي المخدرات الادارة العامة للمرور
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