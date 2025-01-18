السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإجراءات القانونية المتبعة حال اكتشاف الشاب زواجه من "خنثى"

محكمة الاسرة،فيتو
محكمة الاسرة،فيتو

ترصد فيتو لقرائها، الإجراءات القانونية التي  يجب على الشاب اتباعها حال اكتشافه الزواج من فتاة لديها بعض العيوب الخلقية التي تجعلها تبدو ذكرا أو فيما يعرف بـ"الخنثى"، وحالات بطلان عقد الزواج أمام محاكم الأسرة.

كما ترصد “فيتو”، العقوبة المقررة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.
 

الإجراءات القانونية حال اكتشاف الزوج زواجه من “خنثى”.

 

_ تحرير محضر بالواقعة بعد مرور أول يوم من الزواج

_رفع دعوي قضائية  لفسخ عقد الزواج وما يترتب عليه من أمور,مثل نفقة المتعة ودعوى الأجر والدعاوى التي تدعم السيدة في حال فسخ عقد زواجها.

 

ثانيا_حالات  بطلان عقد الزواج أمام محاكم الأسرة 

 

- يتم فسخ العقد فى حال الإخلال بأى بند من بنوده، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

 

- أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي.

 

- أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين.

 

- أن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.

 

- إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

 

- إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية.

 

- فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقي.

 

- يبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.

 

- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.

 

-المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 تضمن قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.


 

ثالثا_ العقوبة المقررة  على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.
 

_حددت المادة 58 من مشروع القانون، أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

_يعاقب  بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه

_يعاقب المأذون المختص حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.

_يحق للزوجة ان يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة

_كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول

_ يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.
 

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بزفة عرس بطريق أسيوط الزراعي

المعمل الجنائي يفحص حريق عقار في القلج

جهود أمنية مكثفة لضبط قائد سيارة دهس شاب فلسطيني على الطريق الصحراوي

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة نقل دهس مسنا بالوادي الجديد

القبض على سائق مقطورة انقلبت بمنطقة الصوامع في الصف والنيابة تأمر بالتحفظ على السيارة

القبض على متهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بسبب خلاف مالي

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على أجنبي في الشيخ زايد

تشميع مخزن ألعاب نارية وفريق بحث لضبط مالكه بأوسيم

خطوات رفع دعوى نفقة صغير وحالات حبس الزوج حال تخلفه عن السداد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو الخنثى محاكم الاسره عقد الزواج محضر

مواد متعلقة

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بزفة عرس بطريق أسيوط الزراعي

جهود أمنية مكثفة لضبط قائد سيارة دهس شاب فلسطيني على الطريق الصحراوي

المعمل الجنائي يفحص حريق عقار في القلج

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة نقل دهس مسنا بالوادي الجديد

القبض على سائق مقطورة انقلبت بمنطقة الصوامع في الصف والنيابة تأمر بالتحفظ على السيارة

القبض على متهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بسبب خلاف مالي

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على أجنبي في الشيخ زايد
ads

الأكثر قراءة

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

سعر الخضار اليوم السبت بسوق العبور، البطاطس والبصل بـ 7 جنيهات ومفاجأة عن الطماطم

الذرة الأعلى يليه عباد الشمس، زيادة جديدة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تبدأ من 30 والسبيط بـ 200 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها والحرنكش ينافس التفاح

اليوم، الأهلي يستضيف أورلاندو بحثا عن صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

الصحة تحذر من تخزين المضاد الحيوي في الثلاجة واستخدامه من جديد

منوعات

المزيد

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

حرائق لوس أنجلوس التهمت أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا والخسائر تاريخية

بسبب الطقس وأشياء أخرى، وقائع غريبة وإجراء "نادر" في مراسم تنصيب ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية