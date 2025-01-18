الإجراءات القانونية المتبعة حال اكتشاف الشاب زواجه من "خنثى"

ترصد فيتو لقرائها، الإجراءات القانونية التي يجب على الشاب اتباعها حال اكتشافه الزواج من فتاة لديها بعض العيوب الخلقية التي تجعلها تبدو ذكرا أو فيما يعرف بـ"الخنثى"، وحالات بطلان عقد الزواج أمام محاكم الأسرة.

كما ترصد “فيتو”، العقوبة المقررة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.



الإجراءات القانونية حال اكتشاف الزوج زواجه من “خنثى”.





_ تحرير محضر بالواقعة بعد مرور أول يوم من الزواج

_رفع دعوي قضائية لفسخ عقد الزواج وما يترتب عليه من أمور,مثل نفقة المتعة ودعوى الأجر والدعاوى التي تدعم السيدة في حال فسخ عقد زواجها.





ثانيا_حالات بطلان عقد الزواج أمام محاكم الأسرة





- يتم فسخ العقد فى حال الإخلال بأى بند من بنوده، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

- أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي.

- أن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين.

- أن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.

- إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

- إصابة أحد الطرفين بمرض تستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية.

- فقدان الزوجة لبكورتها قبل الزواج لسبب أخلاقي.

- يبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف التدليس.

- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.

-المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 تضمن قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.







ثالثا_ العقوبة المقررة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى.



_حددت المادة 58 من مشروع القانون، أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

_يعاقب بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه

_يعاقب المأذون المختص حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.

_يحق للزوجة ان يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة

_كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول

_ يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.



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