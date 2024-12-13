أسباب دعاوى الطلاق للضرر.. أبرزها عدم الإنفاق على الزوجة وضربها والزواج من أخرى.. وهذه إجراءات الانفصال

تعتبر دعاوى الطلاق للضرر من القضايا الشائكة التي تواجه العديد من الزوجات في محاكم الأسرة، حيث تتنوع أسباب هذه الدعاوى، ومنها الأسباب المتعلقة بعدم الإنفاق، الحبس، التعدد، أو تعرض الزوجة للإيذاء البدني من قبل الزوج.

في هذا التقرير، نرصد أنواع دعاوى الطلاق للضرر، شروط رفع دعوى طلاق من الزوج المسجون، المستندات المطلوبة، الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى شروط رفع دعوى الطلاق.

أولًا: أنواع دعاوى الطلاق للضرر

تتعدد أسباب رفع دعاوى الطلاق للضرر، حيث تلجأ الزوجة إلى المحكمة إذا كانت تجد نفسها في حالة من الضرر النفسي أو الجسدي بسبب تصرفات الزوج. ومن أهم أنواع دعاوى الطلاق للضرر ما يلي:

دعوى طلاق الضرر لعدم إنفاق الزوج على الزوجة

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته رغم قدرته المالية، فإن الزوجة يمكنها رفع دعوى طلاق للضرر، كونها في حالة من الحاجة والضيق بسبب هذا التقصير.

دعوى طلاق الضر لحبس الزوج أو إصابته بمرض

إذا حكم على الزوج بالحبس لفترة طويلة أو إذا أصيب بمرض مزمن يعجز معه عن تحمل مسؤولية الزواج، فإن الزوجة يمكنها رفع دعوى طلاق للضرر.

دعوى طلاق الضرر بسبب سفر الزوج لفترة تزيد عن عام

إذا سافر الزوج لمدة طويلة ولم يعد في موعده المحدد، وحدثت للزوجة أضرار نفسية أو اجتماعية بسبب غيابه الطويل، يمكنها أن ترفع دعوى طلاق للضرر.

دعوى طلاق الضرر بسبب هجر الزوج لمدة تجاوزت 6 أشهر

إذا هجر الزوج زوجته لمدة تزيد على 6 أشهر، دون وجود أسباب مبررة، فإن الزوجة يمكنها رفع دعوى طلاق للضرر.

دعوى طلاق الضرر بسبب زواج الزوج من أخرى

إذا تزوج الزوج من امرأة أخرى، وأدى هذا الزواج إلى ضرر مباشر للزوجة الأولى، يمكنها رفع دعوى طلاق للضرر.

دعوى طلاق الضرر بسبب تعرض الزوجة للضرب

إذا تعدى الزوج بالضرب على الزوجة، وأُثبت ذلك في محضر رسمي أمام شهود، يمكن للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر بسبب الاعتداء.

ثانيًا: شروط رفع دعوى طلاق من الزوج المسجون

في حالة سجن الزوج، يحق للزوجة رفع دعوى طلاق بناءً على الضرر الذي وقع عليها بسبب حبسه. وتستند هذه الدعوى إلى عدة شروط مهمة، منها:

أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة نهائية

يجب أن يكون الزوج قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن، وليس مجرد حكم ابتدائي.

أن يكون قد بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل.

يجب أن يكون الزوج قد بدأ تنفيذ العقوبة، ولا يحق للزوجة رفع الدعوى إذا كان الزوج قد هرب أو استأنف الحكم.

أن تكون العقوبة أكثر من ثلاث سنوات

لا يجوز للزوجة رفع دعوى طلاق إذا كانت العقوبة أقل من ثلاث سنوات، ولكن يحق لها ذلك بعد مرور سنة من تنفيذ العقوبة في حال كان السجن لمدة طويلة.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق من الزوج المسجون

لتقديم دعوى طلاق ضد زوج مسجون، يجب على الزوجة توفير المستندات التالية:

إثبات الزواج

يجب تقديم وثيقة الزواج الأصلية أو صورة منها.

حكم جنائي ضد الزوج

تقديم صورة من الحكم الجنائي الذي صدر ضد الزوج، مع التأكد من أن الحكم نهائي.

مستند من مصلحة السجون

تقديم مستند رسمي من مصلحة السجون يثبت تنفيذ العقوبة، مع تحديد تاريخ بدء تنفيذها.

رابعًا: إجراءات دعوى طلاق للضرر

تتبع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة عدة إجراءات تبدأ بتقديم طلب للمكتب المتخصص في تسوية المنازعات الأسرية، حيث يتم تقديم الطلب وتحديد موعد للبت في القضية. تشمل الإجراءات التالية:

تقديم الطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية

يجب تقديم طلب أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة للنظر في القضية.

انتظار قرار المكتب

بعد مرور 15 يومًا من تقديم الطلب، يصدر مكتب التسوية قرارًا إما بالموافقة على الدعوى أو رفضها.

رفع الدعوى

بعد صدور قرار مكتب التسوية، يمكن للزوجة رفع دعوى الطلاق أمام المحكمة مع إرفاق رقم التسوية وعريضة الدعوى.

خامسًا: الأوراق المطلوبة في رفع دعوى طلاق للضرر

عند رفع دعوى الطلاق للضرر، يجب على الزوجة توفير الأوراق التالية:

وثيقة الزواج

صورة من وثيقة الزواج، وإذا كان هناك أطفال، يجب إرفاق شهادات ميلادهم.

عريضة الدعوى

نسخة ضوئية من عريضة الدعوى ممهورة بدمغة المحاماة.

سادسًا: شروط رفع دعوى طلاق ضرر

من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لرفع دعوى طلاق للضرر:

إثبات الضرر الواقع على الزوجة

يجب أن يكون الضرر واقعًا بشكل لا يستطيع معه الزوجان الاستمرار في الحياة الزوجية.

وجود شهود على الضرر

يجب تقديم شهادة شهود على وقوع الضرر، ويجب أن يكون الحد الأقصى لشهود الضرر اثنين، أحدهما رجل والآخر امرأة، أو اثنين من الرجال.

إثبات الضرر بواسطة مستندات رسمية

يجب أن يتم إثبات الضرر من خلال مستندات رسمية تضاف إلى الدعوى.

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