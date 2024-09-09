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ثقافة وفنون

رانيا يوسف تنشر صورا من كواليس مسلسلها الجديد "روج أسود"

رانيا يوسف، فيتو
رانيا يوسف، فيتو

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “روج أسود”، عبر حسابها على منصة X.

وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: "أول يوم تصوير لمسلسل روج اسود مع زملائي الحلوين لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، إخراج: محمد عبدالرحمن حماقي تأليف: أيمن سليم إنتاج: ممدوح شاهين.

مسلسل روج أسود

مسلسل "روج أسود" قصة مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، ومكون من 30 حلقة بأحداث متصلة، ويشارك ببطولته:  رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي.

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