باحث فى الشريعة الإسلامية: 7 أسباب لزيادة معدلات الطلاق وهذه طرق العلاج

كشف الشيخ محمد عبد الهادي، الباحث فى الشريعة الإسلامية، والواعظ العام بالأزهر الشريف، أن هناك 7 أسباب رئيسية وراء زيادة معدلات الطلاق في مصر.

وأعد محمد عبد الهادي بحثا بعنوان "أسباب الخلع فى المحاكم المصرية وطرق علاجها"، قام من خلاله بتحديد أسباب الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق والخلع فى مصر فى الآونة الأخيرة، حيث قام بتقسيم أسباب حالات الطلاق والخلع فى مصر إلى سبعة أسباب رئيسية يندرج تحتها حالات كثيرة فرعية.. وهي: أسباب دينية.. أسباب أخلاقية.. أسباب اجتماعية.. أسباب صحية.. أسباب اقتصادية.. أسباب معرفية وثقافية.. وأيضا، أسباب عدم التوافق الجنسي.

الطلاق والخلع ظاهرة تهدد كيان الأسرة والمجتمع

وقال عبد الهادي، في تصريحات لـ "فيتو": للأسف أصبح الطلاق والخلع ظاهرة تهدد كيان الأسرة والمجتمع، ويجلب لأعضائها شتى أنواع المتاعب، وخصوصا الأبناء.

وأضاف: جاء الإسلام بكل ما ينظم العلاقة بين الزوجين ويحقق الإستقرار للأسرة، حيث وضع القواعد والضوابط، وأوضح الحقوق والواجبات التى تضمن لكل طرف حقوقه بعد أن يؤدي واجباته، وتوفر للزوجين حياة سعيدة وللأبناء الطمأنينة والاستقرار.

وأشار إلى أن الإسلام رفع شعار المودة والرحمة فى العلاقة بين الزوجين لكى تستقيم تلك العلاقة وتؤتى ثمارها وتحقق أهدافها الإنسانية والإجتماعية، حيث يقول الحق سبحانه: (وجعل بينكم مودة ورحمة") (الروم-21).. وعلى الرغم من أهمية الزواج إلا أن العلاقات الزوجية لا تخلو من بعض المشكلات التي تقف فى وجه قيامها بالشكل الصحيح، فالخلافات المستمرة بين الزوجين تهدد كيان الأسرة، وتضعف الروابط بينهما وتؤثر على حالتها الصحية وقد يصل الأمر إلى الطلاق والخلع، وللأسف هذا ما حدث بكثرة فى الآونة الأخيرة مما جعلنا نبحث عن الأسباب والعلاج.

وذكر الباحث أن الحياة الزوجية لا تخلو بشكل عام خلال دورتها من بعض الصعوبات والمشكلات الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الصحية، أو النفسية، أو الأخلاقية، فإنه فى بعض الأحيان قد يتغلب عليها الزوجان فى حالة التوافق والانسجام، إلا أن هناك مشكلات قد يصعب مواجهتها نتيجة نقص في المعرفة المرتبطة بتلك الصعوبات، الأمر الذي قد يحول دون استمرارية الحياة الزوجية.

نجاح الحياة الأسرية يتوقف على اختيار الشريك المناسب

ولفت عبد الهادي إلى أن الطلاق والخلع يعتبر ظاهرة اجتماعية إنسانية قديمة حديثة، لذا فإن نجاح الحياة الأسرية يتوقف على اختيار الشريك المناسب، لأنه الأساس الأول في عملية الزواج، فنجاح الاختيار يترتب عليه نجاح الزواج، فكثيرا من حالات فشل الزواج ترجع إلى الاختيار غير الموفق للشريك، أى عدم تناسب كل من الشريكين لبعضهما سواء فيما يتعلق باختلاف الأفق الثقافى للزوجين، أو الاختلاف في المعايير المتعلقة بالدين، والأخلاق، والسلوك، أو اختلاف المكانة الاجتماعية والاقتصادية، وقد يتعرض الزواج لمشكلات خاصة فى مرحلته الأولى نظرا لقلة خبرة الزوجين بالحياة الزوجية، مما يؤدي إلى ظاهرة الطلاق والخلع.

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