أخبار الحوادث اليوم، القبض على مدرس بتهمة هتك عرض تلميذة بالعمرانية، مقتل مزارع بسبب خلاف على موبايل في الغربية،الأمن يكشف سر اختفاء فتاة بالجيزة، ضبط 5 شركات بدون ترخيص لتنظيم الحج والعمرة

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على مدرس متهم بهتك عرض تلميذة داخل الفصل بالعمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، مدير مباحث الجيزة، القبض على مدرس لغة عربية متهم بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل الفصل بمدرسة حكومية في منطقة العمرانية.



الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في عقار مكون من أربعة طوابق، بقرية القلج، بمدينة الخانكة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع سائق مقطورة سقط عليه ونش داخل مصنع بالتبين

لقي سائق مصرعه داخل مصنع بـمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة عقب سقوط ونش على مقطورة نقل كان بداخلها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

القبض على المتهمين بسرقة متعلقات موظف بأحد البنوك في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء هانى شعراوى مدير المباحث بالجيزة، القبض على مهندس ونجارين بتهمة استدراج موظف فى أحد البنوك وسرقته تحت تهديد السلاح فى مدينة 6 أكتوبر.



الصور الأولى لحريق نشب داخل مخزن خردة بالبدرشين

حصلت “فيتو” على الصور الأولى لحريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة البدرشين، ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماده دون وقوع أي إصابات.



مقتل مزارع بسبب خلاف على موبايل في الغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بسيون، بمديرية أمن الغربية، من حل لغز العثور على جثة مجهولة الهوية، كانت ملقاة على ضفاف إحدى الترع بقرية كوم النجار، وبها إصابات في الرأس.

بسبب سوء معاملة والدها.. الأمن يكشف سر اختفاء فتاة الجيزة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء فتاة من دائرة قسم الجيزة.



الداخلية تضبط 5 شركات بدون ترخيص لتنظيم الحج والعمرة بتهمة النصب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 5 شركات سياحية بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة للنصب.





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