الصور الأولى لحريق نشب داخل مخزن خردة بالبدرشين

حصلت “فيتو” على الصور الأولى لحريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة البدرشين، ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماده دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن بالبدرشين

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مخزن خردة بالبدرشين

حريق مخزن خردة بالبدرشين

حريق مخزن خردة بالبدرشين

حريق مخزن خردة بالبدرشين

حريق مخزن خردة بالبدرشين

حريق مخزن خردة بالبدرشين

حريق مخزن خردة بالبدرشين

حريق مخزن خردة بالبدرشين

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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