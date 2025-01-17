الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

القبض على مدرس متهم بهتك عرض تلميذة داخل الفصل بالعمرانية

ضبط مدرس، فيتو
ضبط مدرس، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، مدير مباحث الجيزة، القبض على مدرس لغة عربية متهم بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل الفصل بمدرسة حكومية في منطقة العمرانية.

تلقى المقدم  أيمن السكري رئيس مباحث  قسم شرطة العمرانية، بلاغا من والدة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، يفيد بأن طفلته أخبرته بقيام مدرس اللغة العربية بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بشكل دائم وهتك عرضها، تم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ.

القبض على مدرس هتك عرض تلميذة بالعمرانية

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم يدعى “محمد. س”، 24 سنة، مدرس لغة عربية، وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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