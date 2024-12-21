ضبط المتهمين بقتل شاب بطلق ناري في البدرشين

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة فى قرية تابعة لـ مركز البدرشين، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل شاب.

وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

القبض على 5 متهمين بقتل شاب وإحراق جثمانه في ابو النمرس

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 متهمين بقتل شاب وإحراق جثمانه، بدائرة مركز أبو النمرس.

وأمام جهات التحقيق أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابهم للجريمة، وإضرام النيران في جثمان المجني عليه بعد قتله.

وجاءت أقوالهم إنهم أقدموا على قتل المجني عليه، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الخامسة، وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات، وتصوير مقطع فيديو لها تظهر فيه عارية.

وأضافوا أن المجني عليه قام تهديد المتهمة الخامسة لرفضها الاستمرار في تلك العلاقة الآثمة، فقام المجني عليه بإرسال المقطع المصور إلى أسرتها، وأجمع المتهمون على الخلاص منه، وأعدوا لذلك مخططًا محكمًا ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

وأوضحوا أن المتهمة الأولى قامت باستدراج المجني عليه، وأوهمته بتمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، وحين تخوف من الذهاب معها طمأنته بوجود شقيقتها في مكان الواقعة.

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