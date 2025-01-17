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حوادث

الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بالقليوبية

حريق عقار بالقليوبية،
حريق عقار بالقليوبية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في عقار مكون من أربعة طوابق، بقرية القلج، بمدينة الخانكة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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السيطرة على حريق بالقليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حريق في عقار مكون من أربعة طوابق بقرية القلج بمدينة الخانكة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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