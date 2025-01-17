بسبب سوء معاملة والدها.. الأمن يكشف سر اختفاء فتاة الجيزة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء فتاة من دائرة قسم الجيزة.

حل غموض اختفاء فتاة الجيزة

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة بالجيزة.



وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من والد الفتاة بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل.

وفى وقتٍ لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجلته المتغيبة وقرر بعودتها للمنزل دون حدوث ثمة مكروه لها، وبسؤالها أقرت بتركها للمنزل لسوء معاملة والدها لها وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمحافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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