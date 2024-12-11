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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل اختطاف طفل من مستشفى التبين

الأمن يكشف تفاصيل
الأمن يكشف تفاصيل اختطاف طفل من مستشفى التبين

كشفت  أجهزة الامن بوزارة الداخيلة، ملابسات واقعة إختطاف طفل من داخل إحدى المستشفيات  بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف اختطاف طفل من مستشفى التبين 

تلقى قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بشكوى داخل إحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم من (ربة منزل - ووالدتها - مقيمتان بمحافظة الجيزة)، وأكدتا أنهما حال تواجدهما بالمستشفى، لإجراء عملية جراحية لنجل الأولى (طفل – سن "شهرين ونصف") قامت إحدى السيدات بإيهامهما بأنها من طاقم التمريض وقامت بمناظرة الطفل مدعية بإجراء الكشف عليه ومغافلتهما وخطف الطفل.

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وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بمحافظة الجيزة)، وإعادة الطفل إلى أهله بصحة جيدة.

 وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة  بسبب عدم قدرتها على الإنجاب وإيهامها لزوجها بكونها حامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على  النيابة العامة.

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اختطاف طفل من مستشفى التبين اختطاف طفل وزارة الداخيلة قسم شرطة التبين مديرية أمن القاهرة محافظة الجيزة

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