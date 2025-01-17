غدا..انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية،تبدأ غدًا السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥،حيث يؤدي عدد الطلاب ١٢٢٩٢٦طالبًا وطالبة موزعين على ٤٤٦ لجنة امتحانية في جميع أنحاء الادارات التعليميه بالمحافظة

ويبلغ اجمالي اعداد طلاب الاعداديه المهنية ٣٣٣٠ طالب وطالبة موزعين على عدد ١٢ لجنة على مستوى الادارات التعليميه بالمحافظة ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الاعداديه للصم ٤١ طالب موزعين على ٥ لجان وإجمالي اعداد الطلاب الاعداديه للمكفوفين ٨طلاب موزعين على لجنة واحده.

امتحانات الاعدادية بالقليوبية

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه تم توفير ٢١٠٣٩ من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلى وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة

وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم تأمين جميع اللجان، كما تم توفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب بالاضافة الي تم التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

انطلاق الشهادة الاعدادية بالقليوبية



وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات التي تستمر حتى الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥ على أن تبدأ أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات.

وأشار إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية لضمان نزاهة الامتحانات وعقد السيد وكيل الوزارة اجتماع موسع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والقيادات التعليمية من أجل التنبيه والتشديد على. تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتسير جميع المشاكل التى تطرا وحلها فورا.

تعليمات امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية

وفي سياق متصل شدد المحافظ على تطهير المدارس بشكل يومي ورفع المخلفات المحيطة بها لضمان نظافة البيئة المحيطة.

أصدر تعليمات بمنع استخدام مكبرات الصوت في محيط المدارس خلال فترة الامتحانات الاعدادية بالقليوبية.



وجّه محافظ القليوبية كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات قد تطرأ. كما شدد الأستاذ مصطفى عبده على:

حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الوزن النسبي للأسئلة.

توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

تطبيق كافة اللوائح والقرارات الوزارية للتصدي لحالات الغش.



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