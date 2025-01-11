مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

شهدت منطقة الوراقة التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث المحلة في محافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه على يد جاره، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات حول عداد المياه الخاص بالعقار الذي يقطنان فيه.

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة إخطارًا من مستشفى المحلة العام يفيد بوصول المدعو "كرم. ع" (جزار) إلى المستشفى مصابًا بعدة طعنات بسلاح أبيض إثر مشاجرة مع جاره.

صورة المجني عليه

بلاغ للأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، وباشرت التحريات الأولية، حيث تبين أن الخلافات بين المجني عليه والجاني حول عداد المياه كانت السبب في نشوب المشاجرة.

صورة المجني عليه

ضبط الجاني

تم ضبط الجاني وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

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