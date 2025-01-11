السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

مصرع جزار على يد
مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه في المحلة

شهدت منطقة الوراقة التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث المحلة في محافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه على يد جاره، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات حول عداد المياه الخاص بالعقار الذي يقطنان فيه.

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لعدد 20 قرية وعزبة جديدة

مكتوف الأيدى والأرجل وبها طعنات، العثور على جثة شاب داخل جوال ملقاة بترعة في الغربية

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة إخطارًا من مستشفى المحلة العام يفيد بوصول المدعو "كرم. ع" (جزار) إلى المستشفى مصابًا بعدة طعنات بسلاح أبيض إثر مشاجرة مع جاره. 

صورة القتيل
صورة المجني عليه

بلاغ للأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، وباشرت التحريات الأولية، حيث تبين أن الخلافات بين المجني عليه والجاني حول عداد المياه كانت السبب في نشوب المشاجرة.

 

صورة القتيل 
صورة المجني عليه

ضبط الجاني

تم ضبط الجاني وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

 

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

 

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لعدد 20 قرية وعزبة جديدة

مكتوف الأيدى والأرجل وبها طعنات، العثور على جثة شاب داخل جوال ملقاة بترعة في الغربية

مصرع صاحب مزرعة دواجن صعقا بالكهرباء في الغربية

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا- القاهرة الزراعي
ads

الأكثر قراءة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في شباك إستاد أبيدجان (صور)

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

منوعات

المزيد

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم السبت 11/1/2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

المزيد

انفوجراف

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية