الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من طبيب متهم بإجهاض فتاة في العمرانية وأيدت حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للفتاة المتهمة الثانية عملية إجهاض، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضاها.

وأضاف أمر الاحالة أن الفتاة أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.


وأشار أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع أخفوا جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستأنف جنايات الجيزة العمرانية النيابة العامة

مواد متعلقة

إجهاض وخيانة، مفاجآت في وفاة المغني ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندق

صحيفة سوابق سعد الصغير قبل واقعة المخدرات بالمطار.. إجهاض والتعدي على الراقصة شمس.. وطليقته تحرر محضرا ضده بقسم الهرم (صور)

القصة الكاملة لقضية اتهام طبيب روض الفرج بهتك عرض 93 امرأة.. المتهم يستأنف على حكم إعدامه.. ويعترف: «الإجهاض مقابل العلاقة غير الشرعية».. والممرضة تكشف تفاصيل صادمة
ads

الأكثر قراءة

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

روما يتقدم على بارما بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

خراب ودمار وانقطاع للكهرباء وفوضى، توقعات عائلة سيمبسون لأمريكا في 2025 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 22-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية