السجن المشدد 5 سنوات لطبيب أجرى عملية إجهاض لفتاة في العمرانية

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من طبيب متهم بإجهاض فتاة في العمرانية وأيدت حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم حول عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للفتاة المتهمة الثانية عملية إجهاض، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضاها.

وأضاف أمر الاحالة أن الفتاة أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



وأشار أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع أخفوا جثة متوفاة دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

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