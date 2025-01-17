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حوادث

مصرع سائق مقطورة سقط عليه ونش داخل مصنع بالتبين

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي سائق مصرعه داخل مصنع بـمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة عقب سقوط ونش على مقطورة نقل كان بداخلها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع عامل سقط عليه ونش داخل مصنع بالتبين

تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من أحد مسئولي مصنع بدائرة القسم يفيد بمصرع سائق  يدعى “صبحي. س” داخل مصنع بعدما سقط ونش على سيارة نقل كان بداخلها، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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