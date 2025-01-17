الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

الداخلية تنتج أوبريت "إيد واحدة" بمناسبة عيد الشرطة الـ 73 (فيديو)

الداخلية تنتج أوبريت
الداخلية تنتج أوبريت أيد واحدة بمناسبة عيد الشرطة الـ 73

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أوبريت بعنوان إيد واحدة في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الذكرى 73.

 


عيد الشرطة الذكرى الـ 73، أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان “قد المسئولية” في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73.

 

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وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية مسرحية “هنا مصر” في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73، وترصد مراحل النضال الوطنى منذ القدم وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمته ضد الاحتلال الإنجليزى.

 

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وتحرص وزارة الداخلية فى عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا لكون الشعب المصرى جسدًا واحدًا ونسيجًا واحدًا بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته، فى ذكرى 25 يناير من كل عام دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

وتزامنا مع اقتراب الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، تطلق وزارة الداخلية، العديد من المبادرات الاجتماعية  والإنسانية.

ومن المقرر تشمل الهدايا الرمزية للمواطنين توزيع ورد وحلوى فى الشوارع وفى كافة الميادين بمحافظات الجمهورية.

كما تنظم أجهزة وزارة الداخلية عدة فعاليات فى الشوارع والميادين ضمن احتفالات عيد الشرطة، منها تجوُّل أوتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين، وتتزين الأوتوبيسات المكشوفة بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية فى عيدها، وتشغيل الأغانى الوطنية، ويوزع الضباط فى الشوارع والميادين الهدايا والورد والشيكولاتة على قائدى المركبات والمواطنين.

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وتحرص الوزارة على ترسيخ ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

عيد الشرطة الـ 73

وداخل أروقة وزارة الداخلية تجرى تجهيزات على قدم وساق للاحتفال بهذه المناسبة الخالدة لمسيرة الأبطال ويستكمل جيل وراء جيل التضحية والفداء جنبا إلى جنب تطوير وتحديث منظومة العمل الشرطي بما يواكب التطورات الحديثة وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر إطلاق العديد من الخدمات الجماهيرية الالكترونية بالاضافة الى التوسع فى مظلة المبادرات المجتمعية.

مبادرات وزارة الداخلية المجتمعية 

وأطلقت وزارة الداخلية على مدار عام 2024 مبادرات من بينها  كلنا واحد - كلنا واحد فى كل مكان - قوافل متنقلة لاستخراج الوثائق بالمناطق النائية والقرى والنجوع.

 

 

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