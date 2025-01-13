القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص تعدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر.

تعدي على فتاة بعد تخديرها بمدينة أكتوبر

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا من فتاة بقيام 4 أشخاص ترتبط بهم بعلاقة صداقة قاموا باستدراجها إلى حفل عيد ميلاد، ثم وضعوا مخدرًا لها داخل عصير حتى تناولت المشروب وفقدت الوعى، وبعد الافاقة تفاجئت بوجود آثار تعدي عليها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأنهم أعضاء في ناد شهير، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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