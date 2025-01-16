محافظ الشرقية يُتابع مستشفى المبرة والأحرار التعليمي

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بمستشفي المبرة ومستشفى الأحرارالتعليمي بمدينة الزقازيق وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

متابعة سير العمل بمستشفى المبرة

بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي المبرة للتأمين الصحي والذي يقدم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج واطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم

المحافظ يستفسر عن مستوى الخدمة

كما استفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي ونسعى جاهدين للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن.

تكليف الدكتور هانى جميعة

وكلف المحافظ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية لتحويل إحدى الحالات المرضية المصابه باشتباه بجلطة دماغية إلى أقرب مستشفى تابعة لمديرية الصحة بها وحده لإذابة الجلطات مع متابعة الحالة الصحية للمريض وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية له.

وحدات اذابة الجلطات

وأكد المحافظ على مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بتركيب لوحه إرشاديه بقسم الإستقبال موضح عليها المستشفيات التي بها وحدات إذابة الجلطات الدماغية وذلك لإعلام المواطنين المترددين على المستشفى، مشيدًا بمجهودات وزارة الصحة والسكان في توفير 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بمستشفيات (الزقازيق العام، أبو كبير، السعديين، بلبيس، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، ديرب نجم، فاقوس، الحسينية).

كما كلف المحافظ مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بسرعة توقيع الكشف الطبي على إحدى السيدات المصابة بمرض اللوكيميا وإنهاء إجراءاتها في أسرع وقت والتنسيق مع وكيل وزارة الصحه لتوفير العلاج اللازم حال عدم توفره بصيدليات المستشفى.

تفقد قسم العناية المركزة

شهدت جولة محافظ الشرقية بالمستشفى تفقد قسم العناية المركزة والتي تضم 24 سرير كامل التجهيزات وتضم أجهزة (تنفس صناعي وشاشات مراقبة لحالة المرضى وأجهزة صدمات كهربائية – رسم قلب - مضخة محاليل - سونار بطن وقلب – شفاط كهربي ) متمنيًا لجميع المرضى الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

كما تابع المحافظ سير العمل بوحده الغسيل الكلوي والتي تضم 30 ماكينة غسيل كلوي يتردد عليهم أكثر من 100 مريض، ليؤكد المحافظ علي مدير إدارة المستشفى باستمرار إجراء أعمال الصيانة للأجهزة المستخدمة بصفه منتظمة حفاظًا على أرواح المرضي وتقديم خدة طبية وعلاجية مميزة لهم.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير العمل بمستشفي الأحرار التعليمي وتفقد قسم الإستقبال والطوارئ والذي يتسع لإستقبال 1400 حالة يوميًا ويضم 26 سرير متنوع و12 سرير لحالات الحوادث ومزود بمعمل طوارئ وأجهزة أشعة مقطعية وعادية وتليفزيونية مخصصة لجميع حالات الإستقبال بالإضافة إلى 3 غرف عمليات جاهزين لإجراء العمليات الجراحية لحالات الحوادث.

تفقد المحافظ عؤفة الانعاش والقلب المركزى

كما حرص المحافظ على تفقد غرفة الإنعاش والقلب المركزي والتي تضم 3 أجهزة تنفس صناعي وجهازين صدمات كهربائية، وتعرف على آلية التعامل مع الحالات المرضية بالقسم وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والعلاجية واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمة علاجية مميزة لهم.

شدد المحافظ على مدير إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتنظيم عملية دخول وخروج المرضي وذويهم وتوجيههم إلى الأقسام الطبية بالمستشفى وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم وحرص المحافظ على لقاء عدد من العاملين بالمستشفى وتعرف على مطالبهم موجهًا مدير إدارة المستشفى بتلبيتها فورًا في حدود الإمكانات المتاحة.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور رضا الديب مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتورة هناء رشيد مديرة مستشفي المبرة للتامين الصحي والدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمي.

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