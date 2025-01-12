حصاد متحف تل بسطا خلال عام 2024

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب المعرفى والحضارى لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها.

فضلًا عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار، فتنمى روح الإنتماء الاجتماعى تجاه الوطن، فتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية مشيدًا بدور متحف تل بسطا بالزقازيق خلال عام 2024 في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة واستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

ومن جانبه أكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه خلال عام 2024 قام متحف تل بسطا بتنظيم عدة فعاليات.

وأيضا تم تنظيم 21 ورشة عمل منهم مراحل تطور اللغة -أدوات الطعام والشراب في مصر القديمة -المسارج -أشهرالملكات في مصر القديمة -تعليم الأطفال كتابة أسمائهم باللغة الهيروغليفية – عمل زينة رمضان -إعادة تدوير المنتجات القديمة -النحت -مبادئ صناعة السجاد اليدوى -تعليم مبادئ الرسم- زراعة النباتات- عمل نماذج من الفن الإسلامي بالخشب -استخدام الطباعة -رسم الطبيعة الصامتة بالألوان -أختام الخراطيش-محاكاة لمس الأثر.

تقديم 56 محاضرة

كما قام متحف تل بسطا بتنظيم 56 محاضرة وندوة خلال عام 2024 منهم الملكات والكاهنات في مصر القديمة وحقوق العمال في مصر القديمة والأسرة في مصر القديمة ومعاهدات السلام في مصر القديمة ورموز الحب ومقتنيات توت عنخ أمون وقطرة ماء تساوى حياة والفنون الإسلامية والمسارج في العصرين اليوناني والفرعونى.

الانتماء عند المصرى القديم

بالاضافة الى تشكيلات الزاكوتا وأوانى الحفظ في العصرين اليوناني والرومانى ورفع الروح المعنوية للعاملين ومقدمة في العلاج المعرفى السلوكى وأمراض الدم ومعبودات الأمومة في مصر القديمة والولاء والانتماء عند المصرى القديم -الحساب الذهنى بين الماضى والحاضر وحقوق المرأة والتغذية السليمة والصحة النفسية وتل بسطا أهم نقاط مسار العائلة المقدسة واساسيات العمل المتحفى

تنظيم 11 معرض مؤقت

كما أشار مدير متحف تل بسطا أنه تم تنظيم 11 معرض مؤقت خلال عام 2024 منهم(العلم والمعرفة عند المصرى القديم -كنوز متحف تل بسطا والموسيقى في مصر القديمة والكارتوناج ودعوة للإنسانية وألعاب مصرية قديمة وهبة الألة ووقفة عرابى ولمسات فنية بالإضافة لتنظيم إحتفالية مرورست سنوات على إفتتاح متحف تل بسطا وإحتفالية اليوم العالمى للمتاحف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.