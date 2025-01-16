الخميس 16 يناير 2025
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محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب والطالبات داخل اللجان الامتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات. 

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امتحانات الفصل الاول للصف الثالث

 جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024 / 2025 بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم 11 لجنة فرعية تستوعب 215 طالبا، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر. 

 

الأسئلة من داخل المنهج 

 اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى  الأسئلة الموضوعة بامتحان مادة الجبر والإحصاء، مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية التوفيق والنجاح. 

 

توفير الإضاءة اللازمة 

 توجه محافظ الشرقية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة الزقازيق الإعدادية بنات رقم (1) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم 13 لجنة تستوعب 253 طالبة، مشيرًا إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة. 

وجه المحافظ الملاحظين باللجان بضرورة التأكيد على الطلاب قبل بدء كل إمتحان كتابة البيانات بدقة ومراجعة تلك البيانات وتوفير جو من الهدوء لهم لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

 

انتظام سير العمل بالامتحانات 

 وأرسل المحافظ رسالة طمأنه إلى أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية العامة، قال فيها إن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم. 

 

إجمالي الطلاب الممتحنين 

 كان محمد رمضان وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد أكد أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2025 م، والتي انطلقت اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 في مادة الجبر والإحصاء.

 

الامتحانات مستمرة حتى الخميس 23 يناير 

 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 م، في مادة العلوم، يبلغ 149285 طالبا وطالبة موزعين على  818 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

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إدارة غرب الزقازيق التعليمية 

 رافق المحافظ  أمجد شرف وكيل إدارة غرب الزقازيق التعليمية وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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