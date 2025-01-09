صحة الشرقية: تقديم خدمات الرعاية الأولية لـ10 مليون متردد

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور الطبي لجميع القطاعات الصحية التابعة لمديرية الصحة بمراكز ومدن محافظة الشرقية.

490 وحدة تقدم خدماتها

وخلال عام ٢٠٢٤ استطاعت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٩٠ وحدة أن تقدم خدماتها الطبية لـ ١٠٦٤٦٦٦٢ مواطن متردد عليها.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الخدمات الطبية تنوعت بين توقيع الكشف الطبي بعيادات طب الأسرة لهذه المراكز والوحدات على ٢٥١٣٧٦٠ مريض،

الاستقبال والطوارئ ومتابعة الحوامل

وتم الكسف بعيادات الأسنان على ٦٣٢٠٦٦ مريض، والتعامل مع ٩٦٢٦٥ مواطن بأقسام الإستقبال والطوارئ، بالإضافة لخدمات متابعة الحوامل الجدد بواقع ٦٩٥٤٠ سيدة، والحوامل المترددة بواقع ١٨٨٢٧٣ سيدة،

خدمات تنظيم الاسرة

بالاضافة لخدمات متابعة الأطفال لـ ١١٢٤٣٦١ طفل، وتقديم التطعيمات الروتينية لعدد ١٢٤٨٧٣٢ طفل، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد ٢٦٥٣٤٩٢ سيدة، والخدمات المعملية لـعدد ١٩١٥٩٥٦ مواطن،

خدمات الاخصائي بالوحدة الصحية

بالإضافة أيضًا إلى التردد على خدمات العلاج الطبيعي بعدد ١٠٠٩٢٦ مواطن، وعدد ٣٤٢٩٢٥ مواطن على خدمة الأخصائي بالوحدات الصحية بالمحافظة.

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