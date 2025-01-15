صحة الشرقية: سحب وتحليل 32 ألف عينة مياه في 2024

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية على تكثيف المتابعة المستمرة لجميع مصادر المياه للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بسحب ٣٢٧٨١ عينة مياه خلال عام ٢٠٢٤، سواء الخاصة بمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي المعالج.

وجاء منها ٢٧٥٣١ عينة من الشبكات، و٢٨٣٢ من الطرود، و٨٢٢ عينة من وحدات الغسيل الكلوى، و١١٦ عينة من الصرف الصحي، وعدد ١٤٤ من الصرف الصناعي، و٤٥٠ عينة من المصارف، و٤٣٦ من حمامات السباحة.

المرور من جانب مفتشي الإدارة

كما قام مفتشو الإدارة بالمرور على المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء.

مقالب القمامة والسلخانات

بالإضافة إلى الجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات) للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ما تم المرور عليه ١٨٢٦٩٩ موقع،

فحص جميع الشكاوى

كما تم فحص جميع الشكاوى والبالغ عددهم ٤٦٩ شكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير ٣٥٣ محضرا للمخالفات المضبوطة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نشوى صبري مديرة إدارة صحة البيئة، وجميع المراقبين الصحيين والمشاركين في هذا العمل للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.