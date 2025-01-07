محافظ الشرقية يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بزيارة لمقر الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الزقازيق، والتقى بالأب بيشوي كامل راعي الكنيسة لتهنئته، كما قام بزيارة الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق، والتقى القس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته.

كما قام بزيارة لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين تم عاد إلى ديوان عام المحافظة لمباشرة الأعمال، وذلك فى يوم عيد الميلاد الذى يحتفل به الإخوة المسيحيين فى مصر والعالم أجمع.

جاء ذلك في حضور اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة

رجال الأزهر والأوقاف والقيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية

هذا بالإضافة إلى وكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتموين ورئيس مركز ومدينة فاقوس وعددٍ من القيادات الامنية والشرطية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حيي أول وثان ورئيس مركز ومدينة فاقوس وعددٍ من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والأزهر الشريف.

توجيهات المحافظ لرؤساء المراكز بالزيارة

وكان محافظ الشرقية أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بزيارة الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط وتوزيع الهدايا على الأطفال إبتهاجًا بعيد الميلاد المجيد، مقدمين لهم تهنئة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، متمنين أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصرى بكل الخير والمحبة والسلام في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اعياد المصريين واحدة

وأكد محافظ الشرقية أن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعًا في جو من البهجة والسرور فنشارك الأخوة الأقباط فرحتهم بأعيادهم، كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام فكلنا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والإخاء للنهوض بمصرنا الغالية واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد وتعزيزًا لأواصر المحبة والإخاء.

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