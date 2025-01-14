الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يترأس لجنة اختيار مدير الإدارة العامة للوقاية البيطرية

محافظ الشرقية يترأس
محافظ الشرقية يترأس لجنة اختيار مديرالوقاية البيطرية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لجنة لإختبار تجديد شغل وظيفة  مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري محافظة الشرقية والذي يأتي تفعيلًا لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

محافظ الشرقية يُشيد بجهود مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024

تحسين منظومة العمل وضبط الأداء

أكد محافظ الشرقية أن معايير الإختبار تتضمن  التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

تقديم عرض للإنجازات 

وأضاف المحافظ أن الاختبار يتضمن تقديم عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

لتحسن مستوى الخدمات، محافظ الشرقية يُشيد بمركز منيا القمح

حضور اللجنة مع المحافظ 

حضر الاختبارات اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى  السيد أحمد فج النور مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور وائل صلاح الدين الخبير في مجال الوظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنتهجها الدولة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مديرية الطب البيطرى الوقاية البيطرية الادارة العامة الاصلاج الادارى تحسين مستوى الاداء

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يُشيد بجهود مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024

لتحسن مستوى الخدمات، محافظ الشرقية يُشيد بمركز منيا القمح

محافظ الشرقية: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب
ads

الأكثر قراءة

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

يهدد عرش الشرع، أحمد العودة قائد الجنوب يرفض تسليم السلاح والاندماج بالجيش

أبرزها "معاش بكرة"، معلومات عن وثائق المعاش التكميلي

بن علي هرب، تونس تمر بمنعطف خطر في الذكرى الـ 14 لانهيار النظام الأسبق

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

منوعات

المزيد

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الافتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية