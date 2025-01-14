محافظ الشرقية يترأس لجنة اختيار مدير الإدارة العامة للوقاية البيطرية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لجنة لإختبار تجديد شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري محافظة الشرقية والذي يأتي تفعيلًا لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

تحسين منظومة العمل وضبط الأداء

أكد محافظ الشرقية أن معايير الإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

تقديم عرض للإنجازات

وأضاف المحافظ أن الاختبار يتضمن تقديم عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.

حضور اللجنة مع المحافظ

حضر الاختبارات اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى السيد أحمد فج النور مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور وائل صلاح الدين الخبير في مجال الوظيفة.

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