محافظ الشرقية: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية تنفيذسوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والذي يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة.

التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية

ويُقام السوق بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بمحافظة الشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض والمستمر حتي نهاية اليوم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وللإسبوع الرابع على التوالي.

تكثيف جهود الاجهزة التنفيذية

أوضح محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

الاسبوع الرابع بعد نجاح ثلاثة اسابيع سابقة

وقال إنه تم إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق على مدار الثلاث اسابيع الماضية والمُقامة بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة.

شركات تصنيع المواد الغذائية

وبالإضافة الى شركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد إحتياجتهم من السلع والمواد الغذائية.

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