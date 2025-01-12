الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين

إقبال كثيف على سوق
إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية تنفيذسوق اليوم الواحد  بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والذي يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة.

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية 

ويُقام السوق بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بمحافظة الشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض والمستمر حتي نهاية اليوم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وللإسبوع الرابع على التوالي.

 

تكثيف جهود الاجهزة التنفيذية 

أوضح محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

الاسبوع الرابع بعد نجاح ثلاثة اسابيع سابقة 

وقال إنه تم إقامة سوق اليوم الواحد  بمنطقة الصيادين بالزقازيق على مدار الثلاث اسابيع الماضية والمُقامة بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة.

محافظ الشرقية: يوم أسبوعي ثابت لكل مركز ومدينة للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

شركات تصنيع المواد الغذائية 

وبالإضافة الى شركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد إحتياجتهم من السلع والمواد الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوق اليوم الواحد منطقة الصيادين مدينة الزقازيق اقبالا كثيفا الاسعار المخفضة السلع المعروضة تعليمات القيادة السياسية المهندس حازم الاشمونى

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

محافظ الشرقية: يوم أسبوعي ثابت لكل مركز ومدينة للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

محافظ الشرقية يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام
ads

الأكثر قراءة

أورلاندو يفوز على شباب بلوزداد ويتأهل رفقة الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

استمرار أزمات شركة الملابس الجديدة بالزمالك، الأبيض يظهر بزيه القديم في مباراة بلاك بولز

فيلم رعب واللاعبون نطقوا الشهادتين، كواليس أزمة طائرة بيراميدز في أنجولا

وزير العدل يمنح العاملين بشركات توزيع الكهرباء الضبطية القضائية

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

منوعات

المزيد

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الأصفاد، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة إبراهيم (فيديو)

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية