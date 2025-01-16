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محافظ الشرقية يستعرض مشكلات الدوائر مع النواب

محافظ الشرقية يستعرض
محافظ الشرقية يستعرض مشاكل الدوائر مع النواب، فيتو

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لاستعراض وحل مشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ. 

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وأكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف علي كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لـخدمة دوائرهم، موجهًا بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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وقدم نواب البرلمان الشكر لـمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

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